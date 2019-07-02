Минобороны: смерть контрактника Гродненского гарнизона не связана со службой

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суицид контрактника Гродненского гарнизона не связан с прохождением службы, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Происшествие произошло в неслужебное время и не на территории воинской части. По информации компетентных органов, поступок военнослужащего контрактной службы имел причины, касающиеся личной жизни и отношений. Поскольку случившееся не связано с прохождением службы, военное ведомство считает неуместным сообщать иные подробности.

Министерство обороны выражает соболезнования семье военного специалиста и оказывает необходимую помощь.

На месте продолжают работу Следственный комитет и комиссия Минобороны.-0-