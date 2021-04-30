Минобороны: зафиксирован факт нарушения госграницы Беларуси в воздушном пространстве

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29 апреля в 2.02 в районе населенного пункта Козловичи средствами радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО во взаимодействии с органами пограничной службы зафиксировано уже повторное в течение месяца нарушение Государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Республики Польша. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию нашей страны в 2.03 в районе населенного пункта Теребунь. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО.

"В связи с данным инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси, которому была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения Государственной границы Беларуси, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах", - отметили в Минобороны.

Кроме этого, польскому военному дипломату было указано на отсутствие до сих пор результатов разбирательства по факту нарушения Государственной границы Беларуси в воздушном пространстве 12 апреля 2021 года.-0-