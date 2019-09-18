Минометная мина обнаружена возле жилого дома в Витебске: эвакуированы 40 человек

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минометная мина была 17 сентября обнаружена возле жилого дома в Витебске - эвакуировано 40 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Информация об обнаружении боеприпаса на газоне возле жилого дома на проспекте Московском в Витебске поступила в МЧС в 7.45. Когда спасатели прибыли к месту вызова, было установлено, что в десяти метрах от жилого дома и трех метрах от места парковки автомобилей находится минометная мина времен Великой Отечественной войны.

"До приезда группы разминирования сотрудниками МЧС совместно с работниками милиции произведена эвакуация 40 жильцов дома, 5 из которых - дети. Спасателями обеспечивалась пожарная безопасность на прилегающей территории", - рассказали в пресс-службе.

В 8.14 работы были завершены. Мина была изъята для дальнейшего уничтожения.

Специалисты напоминают, что при обнаружении предметов, похожих на снаряды, необходимо немедленно сообщать об этом в правоохранительные органы, военным или по телефону 112.-0-