Минометную мину доставили на стройплощадку Детской деревни в Гомеле вместе с бетоном

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Минометная мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена на строительной площадке по проезду Дубравному в Гомеле 20 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Находку заметили во время заливки бетона под фундамент корпуса на территории Детской деревни - дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития ориентировочно в 11.48.

Прибывшие на место саперы войсковой части 5525 извлекли снаряд и вывезли на спецполигон для уничтожения. Эвакуация людей с объекта не потребовалась.

Как оказалось, 50-милиметровая мина была доставлена вместе с бетоном.-0-