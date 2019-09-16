16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минометную мину обнаружили в Минске во время съемок фильма, находку вывезли саперы. Об этом БЕЛТА сообщили в Партизанском РУВД.

Съемочная группа днем 15 сентября во время проведения земельных работ в лесополосе недалеко от улицы Парниковая наткнулась на схожий с боеприпасом предмет. "На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители и саперы, которые оградили опасную территорию и извлекли на поверхность 82-миллиметровую минометную мину. Боеприпас был со взрывателем", - рассказали в милиции.

Фото ГИОС Партизанского РУВД г. Минска

Находка была вывезена на полигон и уничтожена саперно-пиротехнической группой в/ч 5448.-0-