Минская фирма по продаже запчастей недоплатила в бюджет более Br100 тыс. налогов

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоги в размере более Br100 тыс. недоплатила в бюджет столичная коммерческая фирма по продаже запчастей к сельскохозяйственной и специализированной строительной технике. Факт недоплаты выявили оперативники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску во время проверки общества с ограниченной ответственностью, сообщили БЕЛТА в КГК.

Установлено, что директор ООО в 2016-2018 годах за наличные покупал запчасти у белорусских субъектов хозяйствования, на специализированных рынках и через интернет. Для этой коммерческой деятельности он привлекал жителей Минска и других регионов Беларуси, хотя официально они в его фирме не работали.

Приобретенные товары руководитель поставлял предприятиям лесной отрасли и сельскохозяйственным организациям Беларуси от имени возглавляемой им коммерческой организации. За запчасти с ним рассчитывались в натуральной форме: продукцией животноводства и деревообработки, пиломатериалами. Эти товарно-материальные ценности оформлялись на подконтрольную фирму, а фактически реализовывались также за наличный расчет. Как следствие, коммерческая структура уклонилась от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данному факту в отношении директора ООО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК.-0-