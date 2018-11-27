Минская фирма по производству упаковки недоплатила свыше Br242 тыс. налогов

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше Br242 тыс. налогов недоплатило минское общество с ограниченной ответственностью, производящее пластмассовые изделия для упаковки товаров, сообщили БЕЛТА в КГК.

В ходе проверки было установлено, что с ноября 2016-го по март 2018 года в бухгалтерский учет фирмы помещались фиктивные первичные документы, полученные от лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в столице. Занижение размера налоговой базы позволило фирме минимизировать суммы выплат в бюджет, что привело к неуплате более чем Br242 тыс. налогов.

В отношении заместителя руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса.

Проводятся следственные действия. Принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государству.-0-