Минская фирма по торговле комплектующими недоплатила свыше Br140 тыс. налогов

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная финансовая милиция выявила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере при проверке коммерческого предприятия по продаже комплектующих к промышленному оборудованию, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
Минская фирма, которая занималась реализацией промпредприятиям газоанализаторов, средств измерения, приборов для станций диагностики и т.д., в 2013-2017 годах проводила незаконные манипуляции со своими бухгалтерскими документами. Первичные бумаги, которые помещались в учет и искажали реальный размер понесенных затрат, были фиктивными - оформленными от имени лжепредпринимательских структур. В результате, налоговая база занижалась, бюджет недополучил в общей сложности свыше Br140 тыс.
В отношении руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело. Предпринимаются меры для возмещения причиненного государству ущерба.-0-
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