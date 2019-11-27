Минская компания лишилась почти Br515 тыс. из-за оставленного активного электронного ключа

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская компания лишилась почти Br515 тыс. из-за оставленной в компьютере флешки с электронной цифровой подписью. Об этом рассказал сегодня журналистам начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Вадим Устинович, передает корреспондент БЕЛТА.

Правоохранитель отметил, что растет не только число жертв вишинга, но и количество преступлений, связанных с электронными цифровыми подписями. "В этом месяце одно юридическое лицо единомоментно утратило сумму почти Br515 тыс. И все произошло исключительно из-за того, что организацией, мягко скажу, не соблюдаются меры информационной безопасности", - сказал Вадим Устинович. По его словам, это пока что рекорд для Беларуси.

Начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома Андрей Ковалев рассказал подробнее о данном факте: "Главный бухгалтер сообщила об этом "айтишнику". К вечеру он сказал директору, что сделать уже ничего не может. Примерно в 18.00 об этом стало известно милиции, начали предпринимать какие-то шаги. И полночи мы взаимодействовали со всеми банками и платежными системами - блокировали деньги. Частично что-то вернулось". Правоохранитель посоветовал в подобных случаях - когда замечена подозрительная деятельность на компьютере - отключать все от сети и вызывать милицию.

Злоумышленники рассылают электронные письма с вредоносным вложением. Попадая на компьютер, вредонос отсылает данные на управляемый преступниками сервер. После совершается хищение.

Глава управления "К" МВД подчеркнул, что ранее вирусы, которые используют для кражи денег электронную цифровую подпись, на компьютерах жертв завладевали информацией и в нужный момент (когда ЭЦП активирована) составляли какой-либо платежный документ. Сейчас же вредонос, попадая на компьютер, на момент составления платежного документа выводит на экране заставку с сообщением об обновлении операционной системы. За это время происходит хищение.-0-