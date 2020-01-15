Минская компания поставляла из РФ контрафактное моторное масло под видом продукции известных брендов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская компания занималась поставками из РФ контрафактного моторного и трансмиссионного масел под видом продукции известных брендов. Оперативники ГУБЭП МВД пресекли канал поставок, сообщила БЕЛТА старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

"Правоохранители установили ряд фактов незаконного использования товарного знака моторных и трансмиссионных масел брендов Total, Еlf, Castrol и Mobil 1. Оперативные мероприятия и проверочные действия проводились с 2018 года, - рассказала Вероника Посметьева. - Установлено, что ЧУП "Империя поставок", в том числе с использованием иных аффилированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, без разрешения правообладателей поставляло в Беларусь контрафактное масло, используя товарные знаки известных брендов".

Оперативники изъяли более 13 тыс. л поддельного масла на общую сумму свыше Br222 тыс. "Экспертизой установлено, что изъятый товар действительно имел признаки подделки. Масло отличалось по основному химическому составу от образцов, предоставленных официальными производителями. Вместе с тем, простому покупателю визуально отличить подделку от оригинала практически невозможно", - отметила Вероника Посметьева.

Юридическое лицо судом Первомайского района Минска за нарушение авторских, смежных и патентных прав (ч.3 ст.9.21 КоАП) привлечено к штрафу в размере 100 базовых величин (1 БВ составляет Br27) с конфискацией предмета административного правонарушения. Решение суда вступило в законную силу.-0-