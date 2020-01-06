Минская милиция нашла пропавшую 35-летнюю женщину

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найдена без вести пропавшая 35-летняя Анна Климкович, сообщили БЕЛТА в Центральном РУВД Минска.

"Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска установили местонахождение без вести пропавшей Анны Климкович, проживающей в поселке Прилуки Минского района. В настоящий момент женщина находится дома, в отношении нее противоправных действий не совершалось", - проинформировали в РУВД.

Как сообщалось, женщина ушла из дома 24 декабря 2019 года и пропала. Ее разыскивала милиция.-0-