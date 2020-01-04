Минская милиция разыскивает пропавшую 35-летнюю женщину

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная милиция разыскивает 35-летнюю женщину, пропавшую 24 декабря, сообщили БЕЛТА в Центральном РУВД Минска.

"Центральный РУВД Минска устанавливает местонахождение без вести пропавшей Климкович Анны Юрьевны 1984 года рождения, проживающей в поселке Прилуки Минского района. 24 декабря 2019 года она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - проинформировали в милиции.

На вид женщине 35 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы светлые. Была одета в зеленую куртку с капюшоном и рыжим мехом, черные лаковые ботинки.

Правоохранители просят обращаться в Центральное РУВД Минска или по телефонам: 8(017) 288-79-02, 288-02-02, 8(033) 901-99-40 или 102.-0-