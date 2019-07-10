Минская региональная таможня в I полугодии задержала более 4,4 кг наркотических веществ и психотропов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская региональная таможня в первом полугодии 2019 года пресекла ввоз в страну более 4,4 кг наркотических веществ и психотропов, сообщили БЕЛТА в Минской региональной таможне.
"За шесть месяцев текущего года Минской региональной таможней возбуждено 27 уголовных дел, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уголовные дела возбуждались за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, а также за контрабанду товаров", - рассказали в ведомстве.
Всего в январе - июне текущего года сотрудники таможни пресекли 31 факт незаконного перемещения через границу наркотических средств, психотропов и лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. Из незаконного оборота изъято более 4,4 кг запрещенных веществ, среди которых героин, кокаин, марихуана, трава эфедры, метадон, кодеин и др. Эта цифра в 7 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Также предотвращено 18 попыток незаконного ввоза в страну некурительного табака насвай общим весом более 13 кг. Кроме того, выявлено более 5 тыс. административных правонарушений, что на 42% больше в сравнении с первым полугодием 2018 года.-0-
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