Минская региональная таможня в январе-сентябре задержала более 5,3 кг наркотиков и психотропов

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская региональная таможня за январь-сентябрь предотвратила ввоз в страну более 5,3 кг наркотических веществ и психотропов, сообщили БЕЛТА в таможне.

"Минская региональная таможня за девять месяцев этого года пресекла ввоз в страну более 5,3 кг запрещенных веществ. Эта цифра в семь раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - отметили в ведомстве.

Всего за указанный период сотрудники таможни выявили 48 фактов незаконного перемещения через границу наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества. В их числе - маковая солома, трава эфедры, кодеин, марихуана, героин, кокаин.

Таможней возбуждено 40 уголовных дел, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Также за девять месяцев этого года выявлено более 7,5 тыс. административных правонарушений.-0-