Минские городские службы устраняют последствия пожара в доме на ул.Кольцова

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городские службы принимают необходимые меры для устранения последствий пожара в доме №23 на ул.Кольцова и восстановления поврежденного здания. Об этом Мингорисполком информирует в своей официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"До конца дня в подъезде взамен разбитых окон вставят новые, заменят выпавшие или треснувшие в нескольких квартирах. Приведут в порядок и входную дверь в подъезд", - отметила первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская.

Инцидент произошел 14 июня. Открытым пламенем горела квартира, расположенная на первом этаже дома №23 по ул.Кольцова. Пострадали три человека. Сотрудники МЧС также эвакуировали пять жильцов из подъезда, где случился пожар, и трех из соседнего подъезда. По предварительным данным, пожару предшествовала вспышка бытового газа. Трое пострадавших при взрыве находятся в реанимации в стабильном тяжелом состоянии.-0-

Трое пострадавших при пожаре на ул.Кольцова в Минске находятся в реанимации Инцидент произошел 14 июня. Открытым пламенем горела квартира, расположенная на первом этаже дома №23 по ул. Кольцова. Пострадали три человека.