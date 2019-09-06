Минские оперативники изъяли у россиянина около 600 бутылок немаркированного алкоголя

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские оперативники задержали на трассе М1 россиянина, в его Ford они обнаружили 596 бутылок водки без акцизных марок. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Как пояснил 34-летний водитель, алкоголь, всего около 300 л, он якобы привез своим товарищам на свадьбу. "Но во время разбирательств выяснилось, что мужчина неоднократно приезжал в Беларусь для продажи контрабандного алкоголя и за это уже привлекался к административной ответственности", - отметили в ГУВД.

Стоимость изъятой продукции - около Br6,5 тыс. В отношении водителя составлен административный протокол по ч.4 ст.12.27 КоАП (незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков).-0-