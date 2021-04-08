Минские правоохранители пресекли крупный канал поставки наркотиков из России

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечен крупный канал поставки наркотиков - изъято 3 кг мефедрона. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Спецоперацию по изобличению и задержанию дилеров провел столичный наркоконтроль при поддержке таможни. Сначала милиционеры вышли на двоих жителей Молодечно 26 и 30 лет, распространявших запрещенные вещества в Минском районе. При этом младшего поймали с поличным при перевозке 0,5 кг мефедрона, спрятанного под сиденьем. Мужчины распределили обязанности: один фасовал наркотики, другой распространял. По месту жительства пособников оперативники нашли электронные весы, фасовочные пакеты и изоленту.

Затем был установлен и крупный поставщик товара: 35-летний минчанин работал на наркомаркет и организовал канал поставки наркотиков из России. Дважды в неделю он привозил несколько килограммов психотропа. Мужчину задержали в приграничье с очередной партией мефедрона: в его автомобиле обнаружили 2 кг вещества. Также он показал закладку в Борисовском районе, где изъято 0,5 кг наркотика.

Следователи дали правовую оценку действиям дилеров и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-