Минские правоохранители задержали парня с гашишем

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РУВД столицы задержали минчанина, у него изъято более 10 г гашиша, сообщили БЕЛТА в Советском РУВД Минска.

Оперативники установили, что молодой человек в одном из инфокиосков города перевел деньги на неизвестный электронный кошелек. После этого получил координаты и фотографию места закладки в лесном массиве в окрестностях столицы, куда и отправился. По пути домой его задержали. При себе у парня обнаружено и изъято более 10 г гашиша.

Молодой человек сообщил, что ранее приобретал наркотик у своего соседа, который выращивал дома коноплю. Поскольку его несколько месяцев назад задержали за незаконный оборот наркотиков, минчанин решил покупать наркотик в интернет-магазинах.

Оперативники Советского РУВД столицы проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к фактам сбыта наркотиков на территории столицы. Известно, что ранее он был судим за причинение телесных повреждений.

Материалы проверки переданы в Заводской (Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки его действиям.-0-