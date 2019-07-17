17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские следователи разыскивают хозяев похищенных денег и велосипеда, владельцы которых не заявляли об утере или краже. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Фото УСК по городу Минску

"Органом предварительного следствия устанавливаются владельцы похищенных вещей. Среди них деньги, утерянные неустановленным молодым человеком в январе 2018 года на станции метро "Кунцевщина". Предположительно, он их выронил в метрополитене, - рассказала Екатерина Гарлинская. - Разыскивается также владелец велосипеда, предположительно марки МТВ Merida, оставленного 25-26 мая 2018-го на улице Лидской в Минске". Кроме того, в июне 2018 года на парковке гипермаркета "Материк" на улице Притыцкого 101 были обнаружены денежные средства, владелец которых также не установлен.

Суммы утерянных денег следствие пока не разглашает.

Правоохранители просят к граждан, которым известны обстоятельства, при которых деньги или велосипед были похищены или утеряны, обратиться в управление Следственного комитета по городу Минску: ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8017) 389-55-55, (8017) 389-54-61 и (8029) 783-97-74.-0-