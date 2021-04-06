Минские следователи разыскивают троих мужчин, оскорблявших представителей власти

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенским (Минска) районным отделом Следственного комитета разыскивается Николай Масловский 1976 года рождения, причастный к совершению преступления, предусмотренного ст.188 (распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений) УК. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В сентябре прошлого года 44-летний минчанин разместил в интернете видеоролик, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие сотрудника милиции. На момент возбуждения уголовного дела, а также на момент распространения видеозаписи Масловский находился в Украине. Согласно материалам уголовного дела он находится там с августа 2020 года.

Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета объявлен в розыск Андрей Макаревич 1980 года рождения, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ст.389 (угроза в отношении судьи или народного заседателя) и ст.391 (оскорбление судьи или народного заседателя) УК.

Вечером 27 августа прошлого года 40-летний мужчина, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, отправил судье сообщение с оскорблениями и угрозами применения насилия. Данные судьи ранее были размещены в деструктивных Telegram-каналах. Узнав о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, мужчина решил скрыться от правоохранительных органов.

Ленинским (Минска) районным отделом Следственного комитета разыскивается 20-летний Даниил Красноперов, причастный к совершению преступления, предусмотренного ст.369 (оскорбление представителя власти) УК.

В 2020 году молодой человек являлся активным участником несанкционированных массовых мероприятий в Минске. Установлено, что 16 сентября он разместил в Instagram публичные оскорбления представителя власти - сотрудника органов внутренних дел, в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Следователи обращаются к гражданам, располагающим информацией о местонахождении мужчин, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (017) 389-55-55 и 8 (044) 500-31-11.-0-