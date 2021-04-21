Минские следователи разыскивают троих мужчин за угрозы и применение насилия в отношении милиционеров

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственные подразделения столицы устанавливают местонахождение трех мужчин, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета объявил в розыск Михаила Темникова, 1986 года рождения. В сентябре прошлого года для воспрепятствования законной деятельности и из мести за выполнение служебных обязанностей он высказывал угрозы применения насилия в отношении правоохранителя.

Михаил Темников

Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета разыскивает 44-летнего Сергея Кедышко. В сентябре 2020 года он применил насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Сергей Кедышко

Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета объявил в розыск Михаил Твердовского, 1982 года рождения. Согласно материалам уголовного дела, осенью прошлого года, находясь вблизи торгового центра "Европа" на ул.Сурганова, он умышленно применил насилие в отношении сотрудников милиции.

Михаил Твердовский

Следователи обращаются к гражданам, располагающим информацией о местонахождении мужчин, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (017) 389-5-55 и 8 (044) 500-3-11.-0-

Фото УСК по городу Минску