Минские следователи устанавливают личность погибшего мужчины

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесополосе, расположенной вблизи улицы Орловской в Минске, днем 15 апреля был обнаружен мумифицированный труп мужчины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Следствие устанавливает личность погибшего. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мужчина был одет в серые штаны, кроссовки белого цвета с красно-синими вставками, темно-синюю куртку. При себе имел зажигалку и деньги. Возле тела обнаружена кепка красно-черного цвета и велосипед.

Следствие просит граждан, которые располагают сведениями о личности погибшего, сообщить об этом по телефонам 8 (017) 389-55-55, 8 (044) 500-31-11 или обратиться в Центральный (Минска) РОСК по адресу ул.Орловская, 58/1.-0-

Фото УСК по городу Минску