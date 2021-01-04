4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские следователи устанавливают обстоятельства взрыва в контейнере. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 4 января около 7.00 на огороженной территории на улице Скрыганова в Минске при открытии двери контейнера, предназначенного для хранения строительных материалов, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате поврежден контейнер, а также находящиеся в нем строительные материалы. Пострадавшему работнику предприятия оказана медицинская помощь и он отпущен домой", - рассказали в СК.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы, в том числе жильцы прилегающих жилых домов. Устанавливается сумма причиненного ущерба.-0-