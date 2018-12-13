Минские спасатели ликвидировали пожар на предприятии по производству печатной краски

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар в производственно-складском здании предприятия по производству печатной краски, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре на ул. Инженерной поступило в МЧС 12 декабря в 18.54. Когда прибыли подразделения спасателей, из здания шел сильный дым. "На участке производства спиртовых красок загорелась пластиковая тара, оборудование, компоненты для печатных красок и готовая продукция на площади 240 кв.м", - уточнили в МЧС.

Пожар был локализован и ликвидирован. Эвакуация не потребовалась - до прибытия подразделений МЧС работники самостоятельно покинули здание.

Огнем повреждена тара, промежуточное сырье, готовая продукция, различное оборудование, закопчены помещения. "Спустя полчаса после ликвидации пожара за медицинской помощью обратился работник предприятия. После осмотра он был госпитализирован с ожогами и отравлением продуктами горения", - рассказали в ведомстве.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение технологического процесса линии приготовления краски.-0-