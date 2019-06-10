Минские спасатели потушили пожар в 10-этажном доме на ул.Кальварийской

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские спасатели потушили пожар на балконе десятиэтажного дома на ул.Кальварийской, сообщили БЕЛТА в столичном управлении МЧС.
Информация о пожаре поступила на номер 101 в 9.47. "Когда спасатели прибыли к месту вызова, балкон на седьмом этаже был охвачен пламенем. Впоследствии выяснилось, что произошло загорание на балконе, огонь частично проник в кухню. Работники МЧС локализовали пожар в 10.04, ликвидировали в 10.11", - проинформировали в МЧС.
В результате происшествия поврежден балкон, кухня. Закопчена квартира. Пострадавших нет.
На месте работало девять единиц техники, из них две - автолестницы. Причина пожара устанавливается.-0-
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