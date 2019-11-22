Минские таможенники изъяли 7,5 тыс. банок снюса

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Минской региональной таможни изъяли из незаконного оборота около 7,5 тыс. банок некурительного табачного изделия - снюса, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В адрес 19-летнего минчанина через службу экспресс-доставки пришло две посылки из России. В документах были заявлены конфеты, а на самом деле в посылках находилось в общей сложности 4,5 тыс. банок с некурительными табачными изделиями. При дополнительной проверке оказалось, что в гараже получателя товара хранится еще 3 тыс. банок с похожим содержимым.

Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз подтвердили, что во всех банках находится снюс. Таким образом, таможенники изъяли из незаконного оборота около 50 кг снюса стоимостью в Br90 тыс.

Минская региональная таможня составила административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП Беларуси. Суд Октябрьского района Минска вынес решение о наложении штрафа на минчанина в размере 20 базовых величин (1 БВ - Br25,5) и конфискации табачного изделия.-0-