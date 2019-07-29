Минские таможенники нашли марихуану в посылке из Нидерландов

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили на внутренней части детской открытки в посылке из Нидерландов пакетик с марихуаной, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

При проведении таможенного контроля в посылке для минчанина был обнаружен пакетик с высушенным измельченным веществом зелено-коричневого цвета. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что это опасное наркотическое средство - марихуана.

Задержан гражданин Беларуси 1997 года рождения. В доме молодого человека была обнаружена курительная трубка с частицами марихуаны. По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотического средства Минская региональная таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 328-1 УК Беларуси. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Всего Минская региональная таможня в первом полугодии 2019 года выявила 30 фактов незаконного перемещения в международных почтовых отправлениях психотропных веществ, наркотических средств и их прекурсоров общим весом свыше 1,1 кг. Возбуждено 10 уголовных дел. Среди перемещаемых в посылках наркотиков - марихуана, героин, кокаин. В числе лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотические вещества, - трамадол, кодеин, тилидин, бромазепам, оксазепам.

За аналогичный период 2018 года количество выявленных подобных фактов было практически в два раза меньше.-0-