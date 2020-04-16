Минские таможенники нашли марихуану в посылке из Нидерландов

Фото Минской региональной таможни
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники кинологической службы Минской региональной таможни обнаружили 2,31 г марихуаны в почтовом отправлении из Нидерландов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
При таможенном контроле в посылке для жителя Гродно был обнаружен небольшой зип-пакет с вложенным в него растительным веществом зелено-коричневого цвета. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что это опасное наркотическое вещество - марихуана.
По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотического средства Минская региональная таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 328-1 УК Беларуси. Материалы дела переданы в управление Следственного комитета по Гродненской области.-0-