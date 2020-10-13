Минские таможенники нашли в посылках гашиш и оксикодон

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минской региональной таможни пресекли две попытки перемещения в международных почтовых отправлениях наркотических веществ - гашиша и оксикодона, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Специалисты кинологической службы в посылке из Нидерландов обнаружили около 1 г вещества коричневого цвета. Почтовое отправление следовало в адрес жителя Могилева. Эксперты таможенной лаборатории установили, что это гашиш. Минские таможенники задержали получателя опасного вещества. Гашиш он заказал на адрес незнакомого лица под вымышленными личными данными. При проверке по месту проживания задержанного изъяли марихуану, вещество, содержащее в своем составе опасный психотроп МДМА, 6 кустов конопли и оборудование для выращивания (освещения, подогрева, вентиляции) растений.

Вторая посылка следовала из Великобритании в адрес несовершеннолетнего жителя Жодино. Сотрудники таможни обнаружили в ней две таблетки круглой формы белого цвета, содержащие в своем составе, согласно результатам экспертизы таможенной лаборатории, особо опасное наркотическое средство, разрешенное к контролируемому обороту, - оксикодон. Получателя таблеток задержали. По месту его проживания с помощью кинологов таможни обнаружены и изъяты две стеклянные банки с высушенными фрагментами растения зеленого цвета со специфическим запахом. По словам подозреваемого (впоследствии это подтвердила и экспертиза), в банках находилась марихуана, которую он самостоятельно вырастил и высушил.

Фото Минской региональной таможни

Минская региональная таможня возбудила уголовные дела по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.328-1 (перемещение через границу наркотических средств) УК.-0-