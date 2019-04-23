23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники обнаружили кокаин в электромашинке для стрижки при досмотре одного из международных почтовых отправлений, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Посылка пришла из Израиля в адрес 36-летнего жителя Минска. В ней находилась коробка из-под мобильного телефона с бывшей в употреблении мужской машинкой для стрижки, насадками к ней и инструкцией. Крышка на приборе, под которой должны находиться батареи, не была закреплена болтами. А под ней вместо батареи находился сверток из фольгированной бумаги, внутри которого - прозрачный пакет с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета.
Эксперты Таможенной лаборатории установили, что изъятый порошок массой 0,5 г является опасным наркотическим средством - кокаином. Такое количество запрещенного вещества рассчитано примерно на 10 доз.
Минской региональной таможней по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС кокаина возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 УК Республики Беларусь.
В первом квартале 2019 года сотрудники МРТ пресекли 16 фактов незаконного перемещения в посылках наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов, содержащих их в своем составе. Из незаконного оборота изъято более 880 г запрещенных веществ, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.-0-
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