Минские таможенники обнаружили ЛСД в посылке из Нидерландов

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники таможенного поста "Национальный аэропорт Минск" Минской региональной таможни пресекли попытку перемещения опасного психотропного вещества лизергид (ЛСД) в международном почтовом отправлении, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Посылка поступила из Нидерландов в адрес 25-летнего жителя Жодино. В ней находилось пять марок, плотно запаянных в полиэтиленовый пакет. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили, что марки пропитаны особо опасным психотропным веществом - ЛСД.
По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС психотропных веществ возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 УК.-0-
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