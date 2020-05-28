Минские таможенники обнаружили нелегалов в грузовом отсеке автопоезда

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники обнаружили двух нелегалов в грузовом отсеке автопоезда Scania, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовое транспортное средство прибыло из Сербии для оформления в зону таможенного контроля ПТО "Белкультторг". Согласно товаросопроводительным документам в фуре находилась партия картона, но по факту среди товара спрятались еще два молодых человека 2004 года рождения, предположительно, граждане Афганистана. При себе у них не было никаких документов, удостоверяющих личность.

Таможенники оперативно вызвали сотрудников Минского РУВД, которым и передали двух молодых людей. В настоящее время оба находятся в отделе по гражданству и миграции Минского района.-0-