Минские таможенники обнаружили в контейнере из Уссурийска оружие и боеприпасы без документов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники обнаружили в контейнере из Уссурийска оружие и боеприпасы к нему без необходимых документов, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Как рассказали в ведомстве, груз предназначался для жителя Калининграда и следовал транзитом через Беларусь и Литву. По документам в железнодорожном контейнере перемещались личные вещи, бывшие в употреблении, автомобиль и гладкоствольное огнестрельное оружие 12-го калибра. Необходимых разрешений на оружие у адресата не было. Помимо этого, во время досмотра были обнаружены и незаявленные боеприпасы.

Боеприпасы изъяты. По факту перемещения через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов Минская региональная таможня в отношении мужчины возбудила уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.333-1 УК Республики Беларусь, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

В ГТК напомнили, что оружие входит в перечень товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС и подлежащих обязательному декларированию. Перемещение таких товаров возможно только при наличии разрешительного документа, выдаваемого уполномоченным органом.-0-