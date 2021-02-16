Минские таможенники обнаружили в посылке из ЕС психотропы, а дома у получателя - наркотики

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники пресекли поставку на территорию Евразийского экономического союза в международном почтовом отправлении марок с ЛСД, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В посылке, следовавшей из Чехии в адрес минчанина, был фрагмент перфорированной бумаги, пропитанный опасным психотропным веществом лизергидом, что подтвердили эксперты из таможенной лаборатории. 34-летний гражданин Беларуси, причастный к пересылке международной почтовой корреспонденции, был задержан оперативниками Минской региональной таможни. По месту своего проживания он выращивал грибы, содержащие психотропные вещества, в том числе псилоцин и псилоцибин. Также у него дома обнаружили свертки с уже высушенными грибами, марихуану, гашиш и семена конопли", - говорится в сообщении ГТК.

Минская региональная таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 328-1 УК по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС особо опасного психотропного вещества. Фрунзенский РОСК Минска возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.328 и ст.329 УК.-0-