Минские таможенники задержали посылку из США с $1,2 тыс. в пачке от печенья

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники при досмотре одного из международных почтовых отправлений обнаружили $1,2 тыс., которые были спрятаны в упаковке с печеньем, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Посылку из США весом 10 кг должна была получить жительница Минского района. В таможенной декларации отправитель заявил, что высылает ей одежду, продукты питания, косметику и хозяйственные товары.

При этом сотрудников таможни смутило, что одна из упаковок с печеньем была совсем нетоварного вида - она была заклеена скотчем. Оказалось, внутри были спрятаны деньги, завернутые в фольгу.

В ГТК напомнили, что перемещение иностранной валюты в почтовых отправлениях допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей в эквиваленте $200. В противном случае деньги подлежат изъятию.

"Запрещенная к пересылке в МПО валюта изъята. По данному факту Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 (контрабанда) УК", - отметили в ГТК.-0-