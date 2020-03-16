Минский блогер организовал нелегальные походы в Березинский заповедник

16 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Минский блогер занимался незаконной организацией туристических походов в Березинский биосферный заповедник, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор природоохранного учреждения Андрей Прокошин.

Нелегальную группу туристов из шести человек, в том числе ребенка, сотрудники отдела охраны животного мира, водоемов и охотничьего хозяйства Березинского биосферного заповедника задержали 14 марта. С учетом присутствия ребенка и отказа нарушителей сотрудничать в документальном оформлении происшествия были вызваны сотрудники Борисовского РОВД.

"Как удалось установить, организацией походов занимался житель Минска 1992 года рождения. Мужчина является сотрудником столичной туристической фирмы. Предложения о походах в заповедник он активно размещал в социальных сетях, где ведет тематические блоги и имеет большое количество подписчиков. При этом суммы, выставляемые им за экскурсии по заповедным местам, были внушительными. Будучи уроженцем Борисова, он неплохо знал территорию заповедника, на что и опирался наряду с гугл-картами в своей нелегальной деятельности", - констатировал директор.

Андрей Прокошин акцентировал внимание на опасности, которой блогер подвергал жизни людей. "Во многих местах, по которым он прокладывал маршруты, отсутствует мобильная связь. В случае получения травмы, нападения диких животных, потери пути в топях возможности обратиться за помощью у людей из таких групп просто не будет, а угроза жизни вполне реальна. Например, при резком ухудшении самочувствия, сильной кровопотере или переохлаждении счет может идти на часы", - подчеркнул он.

Существенен также ущерб, который наносили участники походов дикой природе. "Это разжигание костров, уничтожение редких видов растений, другое грубое вмешательство в естественные процессы" - отметил Андрей Прокошин. Он подчеркнул, что в заповеднике тоже разработаны и пользуются популярностью подобного рода маршруты. Есть даже экстремальный. Их продолжительность - от нескольких часов до нескольких дней. Они всегда проходят в сопровождении опытного проводника и выстраиваются только после тщательного изучения территории научными сотрудниками природоохранного учреждения, чтобы минимизировать воздействие на природу и исключить места произрастания краснокнижных растений или гнездования птиц. Для безопасности участников разработан целый комплекс мер, который неукоснительно соблюдается.

Всего сотрудникам заповедника удалось установить три факта организации минчанином нелегальных походов. Первые два состоялись в январе и феврале.

За нарушение режима охраны и использование особо охраняемых природных территорий в отношении всех участников нынешней нелегальной экскурсии, включая организатора, начат административный процесс. Борисовским РОВД решается вопрос о начале административного процесса за неподчинение законным требованиям должностных лиц. Также руководством заповедника готовятся материалы для передачи в налоговую инспекцию.-0-