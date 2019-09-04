Минский облсуд вынес приговор по делу о коррупции в ГУПР и комбинатах школьного питания

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд вынес приговор по делу о коррупции в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома и в комбинате школьного питания Ленинского района столицы, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Бывший начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич по этому делу признан виновным во взяточничестве и приговорен к 3 годам 6 месяцам. С учетом ранее назначенного ему наказания окончательно фигурант получил 13 лет 6 месяцев колонии усиленного режима.

По делу также проходили бывшие работники комбината школьного питания Ленинского района. Бронислав Рослик, работавший в должности директора, признан виновным в получении и даче взяток, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и приговорен к 10 годам колонии усиленного режима. Бывший главный бухгалтер Александра Мамотюк виновна в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и мошенничестве, кладовщик комбината Лариса Рослик - в мошенничестве. Соответственно они приговорены к 7 и 4 годам колонии общего режима. Лариса Рослик заключена под стражу в зале суда.

Все фигуранты лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

По ряду эпизодов Бронислав Рослик и Александра Мамотюк признаны невиновными и оправданы за отсутствием в деяниях состава преступления или за недоказанностью участия в совершении преступлений.

Приговор может быть обжалован в установленном порядке.

Как сообщалось, Сергей Барисевич задержан в апреле 2017 года. Тогда КГБ выявил и пресек масштабную противоправную деятельность группы должностных лиц во главе с начальником Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.-0-