Минский таксист обокрал пассажирку

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таксист в Минске украл оставленные пассажиркой вещи и деньги, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РУВД столицы.

"41-летняя женщина после застолья у своей подруги решила добраться домой на такси. Она села в авто и заранее передала таксисту оговоренную плату. Поскольку была поздняя ночь, минчанка уснула на заднем сидении, - рассказали в милиции. - По приезде таксист разбудил клиентку и начал выпроваживать ее. Возник конфликт - и женщина совершенно забыла о своей сумке в машине. Этим воспользовался 38-летний злоумышленник".

Мужчина нашел мобильный, документы и кошелек с Br230. Деньги и сотовый он забрал, а вот документы и сумку выбросил в реку. Потерпевшая вспомнила о пропаже наутро, после чего сразу же обратилась в милицию.

Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД задержали таксиста. Как стало известно, присвоенные деньги мужчина потратил, а мобильный телефон намеревался продать, но ему помешали оперативники. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и заведомо ложный донос.

Материал проверки передан в Октябрьский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-