Минский таксист угрожал клиенту ножом и требовал денег

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске таксист с ножом пришел домой к клиенту и требовал возместить ущерб за испорченный салон авто, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Ночью 5 января житель дома на улице Либаво-Роменская позвонил в милицию. Он рассказал, что неизвестный пытается проникнуть в его жилье и угрожает ножом. Правоохранители задержали возле дома 44-летнего мужчину. Это оказался водитель одной из столичных служб такси.

"По предварительной информации, накануне утром мужчина подвозил в поликлинику минчанина с 9-летним ребенком. Во время поездки школьник почувствовал себя плохо и испачкал автомобиль. Отец ребенка рассчитался с таксистом, дав сумму, больше положенной. Он также пообещал к вечеру зачислить на номер мобильного еще деньги, чтобы возместить химчистку салона", - рассказали в ГУВД.

Не дождавшись денежного перевода от пассажира, водитель такси в нетрезвом состоянии попытался зайти в его дом и забрать деньги.

Правоохранители установили, что ранее мужчина судим за хулиганство.

Материалы проверки переданы в Ленинский (г. Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-