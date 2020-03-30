Минское консалтинговое агентство получило более Br740 тыс. за незаконно предоставляемые услуги

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная коммерческая организация на протяжении трех лет оказывала услуги в сфере недвижимости, не имея специального разрешения на этот вид деятельности, и незаконно получила свыше Br740 тыс., сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Оперативники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску установили, что консалтинговое агентство оказывало клиентам услуги по подбору объектов недвижимости, сопровождению сделок купли-продажи, консультированию и т.д. При этом коммерческая организация не имела лицензии, выдаваемой Министерством юстиции.

Схема работала следующим образом: желающие приобрести квартиру обращались к представителям застройщика, а они направляли клиентов в это столичное агентство. С ним впоследствии заключался договор на оказание консультационных услуг и сопровождение сделки. Плата за риелторские услуги составляла от $500 до $700 в эквиваленте.

В отношении директора агентства за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.-0-