Минского лицеиста будут судить за распространение психотропов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводским (г. Минска) районным отделом СК завершено расследование уголовного дела в отношении лицеиста о незаконном обороте психотропных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сотрудниками милиции был задержан 17-летний учащийся лицея. При осмотре его места жительства изъяли мобильный телефон, при изучении которого были установлены адреса оставленных закладок, - рассказали в СК. - По указанным адресам обнаружено более 1,5 г особо опасного психотропа альфа-PVP".

Установлено, что молодой человек продавал наркотики через интернет. "От неустановленных лиц парень получал психотроп, расфасовывал его и делал закладки на территории Минска. При этом неоднократно сам употреблял запрещенные вещества", - проинформировали в СК.

Следователи провели допросы обвиняемого, изучили информацию на изъятом мобильном телефоне, провели обыск по месту жительства. Также наложен арест на имущество. К материалам уголовного дела приобщены результаты ряда экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 328 УК (незаконный оборот психотропных веществ, совершенный в составе организованной группы). Он находится под стражей. Уголовное дело в его отношении передано прокурору для направления в суд.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст.328 УК выделено в отдельное производство, расследование продолжается.-0-