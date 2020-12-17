Минского студента, ударившего сотрудника ОВД, приговорили к 2 годам колонии

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор в отношении студента одного из столичных университетов по уголовному делу о насилии в отношении сотрудника ОВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Как следует из материалов дела, молодой человек 17 октября участвовал в незаконном массовом мероприятии - акции студенческого протеста. Сотрудники ОМОН ГУВД Минского горисполкома в это время выполняли свои должностные обязанности по охране общественного порядка, пресечению правонарушений и задержанию граждан, которые их совершили. Чтобы избежать задержания, студент ударил в лицо сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

За насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности обвиняемый приговорен к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-