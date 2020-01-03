Мину времен Первой мировой войны обнаружили в Бресте

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во время земляных работ обнаружили минометную мину времен Первой мировой войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Инцидент произошел 1 января. Мужчина прогуливался с собакой в лесополосе на ул. Белорусской и увидел похожий на боеприпас предмет. Прибывшие на место специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5526 установили, что находка является минометной миной времен Первой мировой войны. По всей видимости, ее извлекли на поверхность, когда копали траншею для укладки канализационных труб.

Еще один боеприпас был обнаружен днем ранее, 31 декабря, на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". В районе Северных ворот во время земляных работ работники ОАО "Брестреставрация" нашли гранату РГД-33 Великой Отечественной войны.

Боеприпасы изъяты и уничтожены на специальном полигоне.-0-