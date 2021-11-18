Мины времен войны обнаружили в Барановичском районе

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе обнаружены четыре боеприпаса времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел вблизи деревни Меденевичи. При добыче торфа рабочие обнаружили предметы, напоминающие боевые снаряды. О находке сообщили в дежурную часть Барановичского РОВД. На место происшествия была направлена саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Специалисты установили, что это минометные мины времен Великой Отечественной войны. При обследовании территории других взрывных устройств военнослужащие не обнаружили. Боеприпасы уничтожены.
В УВД напомнили: в случае обнаружения сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к опасным предметам. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-