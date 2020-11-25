Минздрав рассказал об обстоятельствах смерти студента Академии музыки

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения рассказало об обстоятельствах смерти студента 3-го курса Белорусской государственной академии музыки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Молодой человек скончался рано утром 25 ноября в общежитии БНТУ. "В связи с положительным результатом теста с 18 ноября студент находился в изоляторе общежития. Около 4 утра ему стало плохо, была вызвана скорая медицинская помощь. Бригада, прибывшая на место вызова, сразу приступила к реанимации. К сожалению, несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, спасти студента не удалось", - рассказали в пресс-службе.

По словам очевидцев, у молодого человека развился приступ эпилепсии. Точные причины сейчас устанавливаются. Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти студента.

Как отмечает заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич, при COVID-19 возможно поражение центральной нервной системы. Начиная от минимальных проявлений по типу депрессии, возможной энцефалопатии вплоть до развития тяжелых поражений центральных отделов нервной системы - энцефалитов и менингоэнцефалитов. По его словам, данное поражение при COVID-19 относится к категории редких и сложно прогнозируемых, однако, к сожалению, бывает преимущественно у молодых людей.-0-