Мядельское ЖКХ начисляло лишнюю плату за жилищно-коммунальные услуги

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения при начислении платы за оказанные населению жилищно-коммунальные услуги, неэффективное использование бюджетных средств и другие нарушения законодательства установлены Молодечненским межрайонным комитетом государственного контроля в ходе внеплановой проверки УП "Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство". Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

В частности, с февраля 2019 года по февраль нынешнего излишне начислена и предъявлена потребителям плата за услуги по теплоснабжению (отоплению), техническому обслуживанию, капитальному ремонту, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению (канализации) на сумму более Br2,6 тыс.

Также установлено, что в течение четырех лет предприятием не была востребована проектно-сметная документация по строительству водопроводных сетей, станции обезжелезивания в агрогородке Сырмеж и по расширению очистных сооружений в Нарочи. Эти объекты входили в план мероприятий государственной программы по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" на 2011-2015 годы. На изготовление ПСД из бюджета было затрачено около Br90 тыс. Убытки от содержания непрофильных активов только в 2019 году превысили Br5 тыс.

Должностные лица УП "Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство" привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Нарушения в начислении платы за ЖКУ и нарушения земельного законодательства устранены.-0-