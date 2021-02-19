Мнение: белорусская оппозиция использует любые инструменты для дискредитации власти

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская оппозиция использует любые инструменты для дискредитации власти. Такое мнение журналистам перед началом третьего дня судебного заседания над топ-менеджерами ОАО "Белгазпромбанк" высказал брестский блогер Алексей Голиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я стараюсь по возможности присутствовать на самых резонансных судебных делах, хоть в Бресте, хоть в Минске. Я хочу сам убеждаться в том, как все происходит. Если говорить о деле Виктора Бабарико - мне бы хотелось присутствовать и видеть все обстоятельства дела, которые будут озвучиваться непосредственно в судебном заседании, - рассказал Алексей Голиков. - Меня настораживает тот факт, что все коллеги Виктора Бабарико, если так можно сказать, признали вину, а он не признает".

По словам блогера, методика затягивания процесса защитой обвиняемых не нова. "Подобная методика и подходы заключаются в том, чтобы не юридическими инструментами и способами отстоять свою позицию, либо защитить своего клиента, а в том, чтобы всячески противодействовать правосудию", - отметил он.

Алексей Голиков добавил, что к его удивлению толпы сторонников Бабарико возле здания суда нет. "Подходя к зданию, я не увидел ни одного человека на улице. Нет стоящих толп. Ожидал увидеть хотя бы человек 50-100 из числа тех, кто поддерживает Бабарико. Интернет-активность оппонентов власти известна всем, но она пока остается интернет-активностью, - подчеркнул он. - Последние два года я наблюдаю закономерные, системные действия оппозиции власти, которая использует любые экономические, общественно-политические, социальные инструменты для того, чтобы дискредитировать власть, отдельных чиновников, страну".

Открытое судебное разбирательство по уголовному делу топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк" проходит в суде Московского района Минска. Всего на скамье подсудимых восемь человек - Бабарико В.Д, Задойко А.М., Бадей К.Г., Шабан С.В., Кузьмич Д.М., Ильясюк А.П., Добролет С.М., Кобяк В.А. Семеро из них находятся под стражей, один - под домашним арестом. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми - Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком - заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.​

Согласно обвинению, занимая должность председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" и пост председателя комитета по управлению активами и пассивами этого банка, Виктор Бабарико создал устойчивую группу из числа должностных лиц банка с целью длительного, неопределенного по продолжительности совершения преступления. Деятельность преступной группы продолжалась с 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го, до момента пресечения противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. За это время незаконным путем получено не менее Br30,5 млн.

Совместная преступная деятельность выразилась в систематическом принятии самим Бабарико и другими участниками преступной группы для себя и близких взяток в особо крупном размере, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц действий, связанных с заключением и исполнением кредитных и иных договоров между ОАО "Белгазпромбанк" и различными белорусскими субъектами хозяйствования.​

Как стало также известно, в период с 10 ноября по 27 декабря 2018 года для придания правомерности владения, пользования и распоряжения денежными средствами, заведомо полученными преступным путем, Виктор Бабарико совершил финансовые операции по приобретению расположенных в Минске двух капитальных строений на сумму свыше Br1 млн и другого имущества.

Во время оглашения обвинения Бабарико стали известны интересные факты дела. В частности, названы коммерческие структуры, которые использовались для вывода взяток за рубеж. К слову, в деле фигурирует и хорошо известный латвийский банк ABLV, причастный к отмыванию денег и финансированию терроризма. Для вывода за рубеж денег, полученных незаконным путем, преступная группа использовала счета, открытые именно в этом банке.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шестеро других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-