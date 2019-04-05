Многочисленные нарушения выявлены в АПК Витебской области

5 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области совместно с управлением Департамента финансовых расследований провели мониторинг 27 сельхозорганизаций в 16 районах области, где были выявлены многочисленные нарушения, сообщили БЕЛТА в КГК региона.
Во время проверки установлены факты низкой готовности техники, приписок, проведения сева без их внесения, отсутствия надлежащего порядка на машинных дворах и мастерских. Кроме того, выявлены случаи беспорядка на 40 животноводческих фермах 17 хозяйств. "Всего установлено 84 факта нарушений и недостатков. Руководителям хозяйств и председателям соответствующих райисполкомов направлены требования об их оперативном устранении, а также привлечению к ответственности виновных должностных лиц, - отметили в КГК региона. - К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 38 работников райисполкомов и сельхозорганизаций. В отношении ряда руководителей рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности".
В настоящее время проводятся повторные выборочные контрольные выезды для проверки достоверности информации, представляемой райисполкомами о принятых мерах в хозяйствах. "О вскрытых нарушениях в целях ужесточения контроля проинформирован председатель Витебского облисполкома и председатель Президиума НАН Беларуси (в отношении подчиненной организации - РПУП "Устье" НАН Беларуси" Оршанского района)", - подчеркнули в комитете.
Вопрос проведения посевной кампании и наведения порядка в сельхозорганизациях находится на жестком контроле в КГК Витебской области.-0-
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