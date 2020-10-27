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27 октября 2020, 15:28

Многодетная пара из Кобрина трижды получала предоплату за непроданную квартиру

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине расследуется уголовное дело о мошенничестве в отношении 39-летней жительницы райцентра и ее 42-летнего мужа, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В июле 2018 года женщина разместила в интернете объявление о продаже своей двухкомнатной квартиры. С ней связался потенциальный покупатель, который в качестве предоплаты передал $2 тыс. Аналогичным образом 19 июля этого года подозреваемая получила более Br16 тыс. от еще одной потенциальной покупательницы. А 22 сентября вместе с мужем получила от 38-летней жительницы Кобрина более Br20 тыс.

"Во всех случаях при получении предоплаты подозреваемые знали о том, что не имеют фактической возможности продажи объекта недвижимости, поскольку он находится в собственности банка. Квартиру супруги приобрели с использованием льготного кредита, предоставленного им как многодетной семье", - отметил Дмитрий Иванюк.

Не дождавшись оформления сделки и возврата денег, потерпевшие обратились с заявлениями в милицию. В отношении супругов возбуждены уголовные дела по разным частям ст.209 (мошенничество) УК, которые соединены в одном производстве. С подозреваемых взято обязательство о явке. Раньше к уголовной ответственности они не привлекались, на иждивении у пары четверо малолетних детей.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных противоправных действий.-0-

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Кобрин мошенничество Следственный комитет
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