Многодетный отец из Минского района наживался на желающих купить дешевое авто

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Многодетный отец из Минского района наживался на желающих купить дешевый автомобиль. Он задержан - информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

На 34-летнего неоднократно судимого жителя Минского района вышли сыщики из Гомеля. Мужчина подозревается в обмане покупателей машин.

С весны на торговых интернет-площадках злоумышленник стал размещать заманчивые предложения о продаже авто: просил за товар вдвое меньше рыночной цены. Когда покупатели связывались с мужчиной, он утверждал, что находится в одном городе, а товар - в другом. Предлагал показать автомобиль через несколько дней. Чтобы не упустить дешевую иномарку, потенциальные покупатели соглашались на предлагаемую продавцом предоплату в Br100-150 и обещание "заморозить" объявление.

"Потенциальные клиенты переводили деньги на указанный мужчиной абонентский номер. Сомневающихся он заверял, что сумму как переведенную ошибочно можно вернуть по заявлению сотовому оператору. Поступившие деньги продавец сразу переводил на свою карту. По одному объявлению предоплату вносили несколько человек, после чего информация с сайта удалялась, а сим-карта выбрасывалась", - уточняли в МВД.

Оперативники нашли у задержанного фотографии машин, которые ранее фигурировали в других объявлениях, сим-карты разных операторов, оформленные на подставных лиц, и около 10 банковских карт. Следователи признали его подозреваемым по уголовным делам, возбужденным ранее за мошенничество. Уже известно о 25 пострадавших.

Как сообщается, будучи отцом четверых детей, фигурант тратил все деньги на себя.-0-